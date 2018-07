Felipão programa folga depois do jogo de segunda-feira

Após o jogo contra Camarões em Brasília, caso confirme a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, a delegação brasileira volta ainda na segunda-feira em voo fretado para o Rio e de ônibus para Teresópolis, onde o grupo está concentrado desde o dia 26 de maio. Ninguém ficará para trás. Na terça, os jogadores terão folga, mas serão obrigados a ficar por lá - poderão receber amigos e familiares na Granja Comary.

A situação é diferente em relação ao que a comissão técnica programou para o jogo contra o México, quando, depois do empate de terça-feira em Fortaleza, todos os atletas da seleção puderam viajar para qualquer destino, desde que não se atrasassem para a reapresentação no dia seguinte no Rio. Até Felipão entrou nessa - o treinador permaneceu no Ceará com amigos e familiares.

Desta vez, a rotina é outra. A volta para Teresópolis se dará logo após a partida em Brasília. O grupo permanecerá junto em Teresópolis para retomar o trabalho provavelmente na manhã da quarta-feira - e não no período da tarde, como vinha acontecendo até então. Isso dará mais tempo para Felipão trabalhar a equipe já pensando no primeiro teste de mata-mata.

Se o Brasil mantiver a primeira colocação no Grupo A, fará o jogo contra Holanda ou Chile (quem for segundo colocado desta chave) no dia 28 de junho, no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois, a seleção provavelmente não terá mais folga até a final da Copa, caso consiga avançar.