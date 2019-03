Felipão promete inscrever o zagueiro Juninho para o mata-mata do Paulista

O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, adiantou neste sábado uma mudança que vai fazer na relação dos inscritos para a fase final do Campeonato Paulista. Com a equipe classificada para as quartas de final após ter vencido o São Paulo por 1 a 0, no sábado, no Pacaembu, o treinador afirmou que quer dar uma chance para o zagueiro Juninho fazer parte da lista dos 26 que disputam o Estadual.

O regulamento permite que ao fim da primeira fase as equipes realizem duas trocas. Felipão prometeu exercer esse direito. "Tenho gostado muito dos treinamentos do Juninho e da forma que se comporta. Independentemente de que parte da torcida pode não gostar, é um jogador que tem se dedicado e precisamos de um zagueiro canhoto", comentou o treinador na entrevista coletiva no estádio do Pacaembu.

Juninho ainda não atuou nesta temporada e ficou fora também da lista de inscritos para a Copa Libertadores. Apesar de o torneio permitir a inclusão de 30 nomes, o defensor e o lateral Fabiano foram os únicos a não serem incluídos para a disputa das duas competições. O atacante Willian também não entrou nas listas, mas a ausência se dá por motivo de lesão, já que ele se recupera de cirurgia no joelho.

Contratado em 2017 por cerca de R$ 10 milhões, Juninho atuou pelo Palmeiras em 25 ocasiões. O zagueiro também pode ser escalado como lateral-esquerdo. No início deste ano, ele teve propostas de empréstimo de outras equipes, como o Sport, mas a diretoria recusou. No ano passado, o defensor foi cedido ao Atlético-MG para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Felipão também avalia se vai fazer a segunda substituição na inscrição. Porém, ainda não decidiu quem pode ser o jogador incluído. "A segunda troca eu ainda vou estudar e ver se realmente vale a pena", disse. O próximo compromisso do Palmeiras será na quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos do Estadual.