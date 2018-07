Felipão promete 'mudar bastante' seleção na próxima convocação

GUIMARÃES - O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou nesta terça-feira que deve "mudar bastante" a seleção brasileira para as próximas partidas. O treinador disse que não gostou do desempenho em sua reestreia à frente da equipe, na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, em amistoso disputado no último dia 6, e por isso deve fazer alterações já para o próximo jogo, contra a Itália, no dia 21 de março.

"Vamos ter de mudar bastante. Não gostei do posicionamento e de uma série de detalhes. Mesmo que a imprensa tenha gostado, eu não tenho que agir em função do que escrevem. Vou trabalhar para a minha equipe, em função do que é melhor para a seleção. Farei algumas alterações, mas não posso dizer se A, B ou C não vão fazer parte das escolhas em 2014", comentou o técnico, que participou nesta terça do Fórum de Treinadores na cidade de Guimarães, em Portugal, ao lado do comandante da seleção portuguesa, Paulo Bento.

Apesar de dizer que a imprensa havia gostado da atuação brasileira diante da Inglaterra, o próprio Felipão chegou a elogiar o desempenho de seus comandados. No desembarque no País, o treinador afirmou que faria poucas mudanças para as próximas partidas, garantindo que acrescentaria apenas "dois ou três jogadores" na convocações seguintes.

A seleção brasileira tem cinco amistosos marcados antes do início da Copa das Confederações: Itália (21 de março, em Genebra), Rússia (25 de março, em Londres), Chile (24 de abril, em Belo Horizonte), Inglaterra (2 de junho, no Rio) e França (9 de junho, em Porto Alegre). No dia 15 de junho, os comandados de Felipão estreiam na competição contra o Japão, em Brasília.