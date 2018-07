Felipão quebra a cabeça atrás de centroavante para a seleção

SÃO PAULO - O comando de ataque da seleção brasileira tornou-se a grande preocupação da comissão técnica para a Copa do Mundo, por causa das seguidas lesões de Fred. Luiz Felipe Scolari divulga amanhã os convocados para o amistoso de 5 de março com a África do Sul, mas somente hoje saberá se vai poder contar com o centroavante do Fluminense. As chances não são grandes e o treinador estuda opções, entre elas Diego Tardelli, Leandro Damião e Luis Fabiano.

A convocação vai depender de avaliação médica que será feita hoje, no Rio, pelo médico da seleção, José Luis Runco. Após ficar quase cinco meses parado por causa de uma contusão muscular, o atacante agora anda às voltas com um edema na coxa direita, que o tirou do Fla-Flu de sábado. Os médicos do Tricolor dizem que a recuperação se dará em dez dias. Mas existe a suspeita de que a lesão é mais grave e que o tempo de recuperação chegará a dois meses.

O amistoso contra os sul-africanos será o último antes do anúncio, em 7 de maio, dos 23 jogadores que disputarão a Copa. Felipão já avisou que haverá algumas novidades na lista de amanhã, pois, apesar de já ter o grupo quase definido, pretende fazer testes para resolver as quatro ou cinco vagas restantes.

Os centroavantes não eram problemas para Felipão, que gosta de armar seus times com um homem de área. Ele estava inclinado a chamar Fred e Jô para a Copa. E vai esperar pelo artilheiro do Fluminense o máximo que puder. “O importante é que ele volte a jogar entre abril e maio, ou até no fim de março. E que não tenha mais contusões até a Copa’’, disse o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira. Jô é nome quase certo na lista para a África do Sul. Seu companheiro de Atlético-MG Diego Tardelli tem boas chances. Há um lobby pela convocação de Hernane, do Flamengo, mas não teria seduzido Felipão.

Entre as possíveis novidades na lista de amanhã em relação à anterior, estão o volante Fernandinho, do Manchester City, que Felipão vem acompanhando de perto. Kaká também é cotado para ter outra chance, assim como Lucas, do PSG, e o zagueiro Rever, do Atlético-MG. Já Ganso perdeu terreno.