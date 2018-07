Felipão quer contratação de Richarlyson

Pressionado pela torcida, o presidente Arnaldo Tirone disse que não quer contratar Richarlyson. Mas o jogador não descarta defender o Palmeiras na próxima temporada.

O volante confia na vontade do técnico Luiz Felipe Scolari em contar com ele no elenco para convencer Tirone. Felipão já queria Richarlyson antes mesmo de ele acertar com o Atlético Mineiro. Os dois se encontraram por acaso em uma churrascaria que fica próxima do CT dos rivais, na Avenida Marques de São Vicente.

Naquela oportunidade não deu negócio porque Richarlyson preferiu não trocar o São Paulo, que havia defendido por cinco anos, por um rival. Agora, segundo o seu empresário, Júlio Fressato, ainda há chance de um acerto.

De acordo com ele, apesar de Tirone negar o interesse, Palmeiras e Atlético Mineiro continuam negociando – ele chegaria em uma troca pelo volante Pierre – e, por enquanto, o negócio ainda não foi totalmente descartado. “Os clubes ainda estão negociando. Não posso dizer que vai dar certo, mas não está descartado”, afirmou Fressato.

Em relação aos torcedores do Palmeiras, Richarlyson está tranquilo. A bronca dos palmeirenses tem dois motivos: o primeiro é que em 2005 ele chegou a realizar exames médicos pelo Palmeiras e foi para o São Paulo. O segundo está relacionado ao fato de Richarlyson ser supostamente homossexual.

“Tudo o que envolve o Richarlyson sempre vira polêmica. Ele está muito tranquilo. Sabe lidar muito bem com isso, está acostumado”, afirmou o empresário, que conversou com o jogador pelo telefone depois do ocorrido.

“O que posso dizer é que se o Richarlyson for para o Palmeiras o torcedor vai ter um jogador com muita vontade, raça e que costuma honrar o time que defende, como aconteceu no São Paulo e no Atlético Mineiro.”