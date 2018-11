Felipão quer mais gols em cobranças de falta no Palmeiras. O treinador vem estimulando jogadores como Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Dudu e Victor Luis a treinarem a jogada que decidiu a vitória sobre o Santos. Dos 51 gols marcados pelo Palmeiras no Brasileirão, apenas três foram anotados em cobranças diretas.

O volante Jean valoriza a bola parada de maneira geral. “A bola parada decide jogos, principalmente nos clássicos, que são mais pegados”, diz o jogador. “A semana livre de jogos é boa para treinar isso.”

Os jogadores do Palmeiras acreditam que, na reta final do torneio, os jogos vão ficar mais truncados, com equipes cada vez mais retrancadas, procurando defender os resultados. Nesse contexto, as cobranças de falta podem ser decisivas. Um bom exemplo é a partida deste domingo, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte. O Palmeiras vai enfrentar um tabu nesta partida: o time nunca venceu o time mineiro no Estádio Independência, após a reforma do estádio, em 2012.

Em suas passagens anteriores pelo Palmeiras, Felipão contava com especialistas. Na primeira (1997 a 2000), nomes como Arce e Alex se destacaram. O mesmo aconteceu no segundo período de Scolari no Palmeiras, entre 2010 e 2012, com Marcos Assunção que era responsável por todas as cobranças de falta.