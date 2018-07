Felipão rebate acusações de Luxemburgo sobre manipulação de resultados

Técnico do Guangzhou Evergrande, Luiz Felipe Scolari, rebateu nesta quarta-feira as acusações de Vanderlei Luxemburgo de que existe manipulação de resultados no Campeonato Chinês. Irritado, Felipão afirmou que o treinador, demitido pelo Tianjin Quanjin, clube da segunda divisão da China, quis apenas justificar o insucesso.

"Acho totalmente absurdas as palavras do Vanderlei, ridículas, totalmente infundadas", disse o treinador em entrevista à "ESPN Brasil". "Estamos há um ano e meio no Guangzhou e podemos dizer que conhecemos algumas situações dos campeonatos aqui. Nunca ouvimos falar de algum detalhe diferente do normal em campo", completou.

Felipão revelou que as declarações de Luxemburgo estão repercutindo negativamente para os brasileiros na China. "Vai causar um estrago sim. As pessoas já estão falando no clube, dizem que alguns comentaristas já falam que alguns brasileiros vêm com o intuito apenas de ganhar dinheiro e não para fazer que o futebol chinês evolua."

"É uma situação estranha. Aqui no nosso clube, estamos chateadíssimos com esse tipo de atitude. Começa a ter um pouco de preconceito com os brasileiros", acrescentou.

Para o treinador, Luxemburgo quis apenas arrumar uma justificativa para o insucesso no trabalho realizado no Tianjin Quanjin. "Quando alguma coisa não dá certo na nossa vida não se pode fazer acusações, principalmente sem ser saber profundamente do assunto", comentou.

"A federação cuida muito dos campeonatos. Hoje é impossível existir manipulação de resultado aqui. É algo falho para justificar o que não foi conseguido", afirmou Felipão. "Ele é muito bom treinador, mas, às vezes, por estar pressionado, por não estar trabalhando, não ter ganho um ou outro título, fica um pouco preocupado, fala algumas coisas que não são corretas", finalizou.

As acusações de Luxemburgo foram feitas no programa "Bem Amigos!", da SporTV, na última segunda-feira. Segundo o treinador, que citou inclusive Felipão na história, era algo corriqueiro o arranjo de resultados no Campeonato Chinês.