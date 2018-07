Felipão rebate sugestão de base corintiana na seleção dada por Pelé

GENEBRA - O técnico Luiz Felipe Scolari não gostou do palpite dado por Pelé sobre a seleção brasileira. O Rei do Futebol disse que o treinador deveria usar o time do Corinthians como base da sua equipe. O treinador pensa totalmente diferente, mas além de tudo mostrou-se incomodado com um comentário que partiu de uma personagem importante do futebol mundial.

"Não sei o que ele quis dizer com isso. Vai ver que tem um amigo no Corinthians", disse Felipão nesta quarta-feira, antes do treinamento da seleção brasileira em Nyon, na Suíça.

O único jogador do Corinthians que merece uma atenção maior de Felipão é o volante Paulinho, aliás cortado dos amistosos contra Itália e Rússia por estar contundido. O atacante Alexandre Pato também será observado e pode até ter uma chance no amistoso contra a Bolívia, no dia 6 de abril, em Santa Cruz de la Sierra.

Nessa partida, Felipão vai convocar só jogadores que atuam no Brasil e já avisa que podem ocorrer surpresas. "Tenho conversado com os treinadores (de clubes) e eles têm sido maravilhosos, estão atendendo todas as solicitações. Mas essa é uma data complicada. Tem time jogando Libertadores, outros envolvidos com os Estaduais. Vou chamar 1 ou 2 de um time, 1 ou 2 de outro. Aí, podem ter surpresas".