Felipão reclama de árbitro e acusa 'rodízio de faltas' sobre Kleber

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari saiu de campo insatisfeito com a arbitragem na vitória do Palmeiras sobre o Americana, por 1 a 0, no Pacaembu, na noite de sábado. O treinador criticou o estilo duro do rival e alertou para o rodízio de faltas sobre o atacante Kleber.

"Meus jogadores sofrem em campo. Hoje (sábado) no primeiro tempo foram 17 faltas contra 6 e, na primeira falta do meu time, teve cartão. O zagueiro adversário fez a mesma falta e não levou cartão. Só levou depois e aí deveria ser expulso", reclamou o técnico.

Felipão mostrou preocupação com as seguidas faltas em Kleber, que seria o principal alvo da defesa adversária. "O Kleber foi caçado. O jogador apanha, apanha, apanha. Uma dessas, ele vai acabar chegando e levará cartão. Quem chega nele, não leva", criticou.

Autor do gol da vitória, Kleber evitou comentar a marcação excessiva do rival e apenas comemorou o retorno à primeira posição da tabela do Paulistão. "O time deles era uma equipe muito boa, mas graças a Deus conseguimos o gol e seguramos o resultado", comentou. "A gente aproveitou um erro deles e eu tive a felicidade do chute entrar. Fico feliz por conquistar o objetivo e voltar à liderança".

