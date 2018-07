Felipão reclama de árbitro e diz que se sentiu prejudicado após classificação

BARUERI - O técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, disse ter se sentido prejudicado com as atitudes do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, após o fim da partida entre o time alviverde e o Grêmio, válida pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, na Arena Barueri.

Segundo Felipão, a expulsão do zagueiro Henrique, no final do 2° tempo, não teve sentido. "Eu me sinto prejudicado e gostaria que a Confederação Brasileira de Futebol, o (procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva) Paulo Schmidt, ou alguém que fosse solicitasse o vídeo da expulsão do Henrique. Ele recebeu um soco e saiu da confusão, é só olhar", afirmou o técnico em entrevista coletiva.

A confusão sobre a qual Luiz Felipe Scolari fez referência começou logo após Rondinelly derrubar Barcos por trás, perto da grande área, e ser expulso. Os jogadores da equipe gaúcha não gostaram da punição e a briga começou. Durante a discussão, Edilson, lateral gremista, deu um soco no rosto de Henrique e também foi expulso. Por causa disso, a partida chegou a ficar parada por 6 minutos.

Disputando pela primeira vez uma final de campeonato desde que retornou ao time alviverde, Scolari também lamentou a perda do zagueiro na partida contra o Coritiba e cobrou alguma atitude da CBF. "Uma punição dessas em uma final mancha a imagem da competição. O patrocinador (Kia Motors) também não vai ficar contente".

As duas partidas da final da Copa do Brasil ocorrerão nos dias 4 e 11 de julho. Se vencer, o Palmeiras encerra um jejum de quatro anos sem ganhar nenhum título - o último foi o Campeonato Paulista de 2008.