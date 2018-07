Felipão reclama de erros do Grêmio apesar de vitória tranquila

A evolução técnica do Grêmio durante o mês é visível, mas Luiz Felipe Scolari ainda não está satisfeito. Mesmo depois da vitória por 2 a 0 sobre a Lajeadense, neste domingo, na Arena, Felipão apontou erros e cobrou menos afobação da equipe, que venceu com dois gols de Giuliano, mas não jogou bem na segunda etapa.

"Jogamos bem no primeiro tempo e no segundo não administramos o resultado que tínhamos. O Lajeadense partiu para cima, se soltou, conseguiu abrir espaços, mas quem tinha que ter o contra-ataque final éramos nós, e não fizemos isso. Estávamos afobados para fazer o terceiro gol", comentou Felipão, após o jogo.

Sobraram críticas também à defesa, apesar de a zaga do Grêmio só ter sido furada uma vez nas últimas sete partidas. O argumento de Felipão é que, diante de adversários mais fortes, o desempenho deste domingo pode não ser suficiente.

"Tínhamos uma excelente defesa no ano passado. Embora a gente tenha uma ou outra dificuldade sempre no jogo, um adversário com mais qualidade poderia nos oferecer mais perigo", disse. O Grêmio lidera com 23 pontos, um a mais que o Inter. A equipe colorada, entretanto, tem um jogo a menos.