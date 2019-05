Em estreia no Maranhão, Felipão reencontra torneio preferido e estádio marcante

São 27 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, cerca de 73% de aproveitamento no ano, vitória de goleada em clássico no último clássico e, para melhorar, agora começa a competição na qual o treinador é um grande especialista. O Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, tem várias credenciais a favor para largar como favorito nesta quarta-feira, às 19h15, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto entre o atual campeão brasileiro e um rival que está na Série C tem como personagem o técnico Felipão. O treinador com mais títulos na Copa do Brasil, quatro taças (1991, 1994, 1998 e 2012), inicia a caminhada no estádio Castelão, local marcante na carreira. Em novembro de 2001, na primeira passagem pela seleção brasileira, a equipe derrotou a Venezuela por 3 a 0 e garantiu vaga na Copa do Mundo no ano seguinte, que viria a ganhar – a última que o Brasil foi campeão.

"Voltar a São Luís me traz ótimas lembranças. Estávamos formando o grupo que iria para a Copa. Guardo os momentos vividos em São Luís com carinho. O povo do Maranhão foi muito participativo naquele dia no Castelão", relembra Scolari.

Aos 70 anos, Felipão vai participar pela 13.ª vez da Copa do Brasil e conta com um retrospecto positivo para não ser surpreendido por uma possível zebra, como o Sampaio Corrêa. O técnico tem um aproveitamento de 67% nas partidas. Nas 12 vezes anteriores em que disputou o torneio nacional, em sete ele foi pelo menos semifinalista e em uma foi vice-campeão.

"Sabemos que em jogos assim os outros times têm uma motivação maior por jogarem contra o Palmeiras. O Felipão já passou algumas coisas para a gente e passará mais outras para analisarmos sobre a disputa", explicou o meia Hyoran.

Para iniciar a jornada de oito partidas em busca do título, o Palmeiras de Felipão deve ter em campo uma formação modificada. Como o clube está preocupado com o desgaste dos jogadores, decidiu diminuir a sequência de viagens.

Depois da partida em São Luís, em vez do elenco retornar a São Paulo, embarca diretamente para Brasília, onde no sábado enfrentará o Botafogo, pelo Brasileirão.

Os dois times se reencontram na próxima semana, no Allianz Parque, para o jogo de volta. Assim como o Palmeiras, o Sampaio Corrêa estreia só agora, já nas oitavas de final, por ter sido campeão no ano passado da Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X PALMEIRAS

SAMPAIO CORRÊA: Andrey; Everton Silva, Moisés Lucas, Douglas Assis e Lucas Gabriel; Patric Calmon, Diones, Cleitinho, João Paulo e Eloir; Salatiel Júnior. Técnico: Julinho Camargo.

PALMEIRAS: Prass; Mayke, Edu Dracena, Antonio Carlos e Victor Luís; Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Hyoran e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Rodrigo Ferreira (SC)

Local: Castelão, em São Luís

Horário: 19h15

Na TV: SporTV