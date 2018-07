Felipão reforça prioridade do Palmeiras na Sul-Americana

Depois de escalar mais uma vez os reservas do Palmeiras e novamente ver a sua equipe ser derrotada em um jogo do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari reforçou, no último domingo, o seu desinteresse pelo torneio nacional e voltou a lembrar que a sua única preocupação neste final de temporada é a conquista da Copa Sul-Americana.

Ao ser questionado sobre as possíveis críticas que receberá por escalar um time B na partida contra o líder Fluminense, no próximo domingo, em Araraquara, o treinador rebateu: "Eu tenho que fazer o meu trabalho pelo Palmeiras. Eu não tenho que me preocupar com federação, com reclamação de A ou de B. Eu tenho que saber que a equipe que eu dirijo tem dificuldades nas duas competições e que uma deve priorizar, e está sendo priorizada. Se quiserem entender que entendam, se não quiserem não estou preocupado não".

Usando um time formado por reservas e jogadores promovidos da equipe júnior do clube, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 do Atlético-MG, no último domingo, em Araraquara, e ficou na décima posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. Na próxima quarta-feira, a equipe do Palestra Itália voltará a contar com a sua força máxima diante do Goiás, no duelo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, no Pacaembu. No confronto de ida, em Goiânia, o time palmeirense venceu por 1 a 0.