Felipão relaciona Cicinho, Patrik e Thiago Heleno para clássico

SÃO PAULO - De volta aos treinos nesta semana, o lateral-direito Cicinho, o zagueiro Thiago Heleno e o meia Patrik voltaram a ser relacionados neste sábado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, para o clássico com o Corinthians, pela semifinal do Paulistão.

Com a convocação desses três atletas, o treinador do Palmeiras contará com praticamente todo o elenco para o jogo decisivo deste domingo. Somente Dinei, recuperado de uma fratura no quadril, não está em condições de entrar em campo. Ele já está treinando com bola.

"Felizmente conseguimos contar com todos os atletas à disposição, mas ainda vamos aguardar até o dia do jogo. Nesses últimos treinos, observamos atentamente os atletas que vinham de lesão e ainda esperamos uma reação. O mais importante é que a semana foi muito boa e proveitosa", comentou o técnico.

Neste sábado, Felipão teve uma conversa com os jogadores por cerca de 30 minutos antes de comandar um treino com foco em jogadas de bola parada. O dia foi encerrado com uma atividade recreativa.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Deola e Marcos;

Laterais: Cicinho, Rivaldo e Gabriel Silva;

Zagueiros: Danilo, Thiago Heleno e Leandro Amaro;

Volantes: Márcio Araújo, Marcos Assunção, Chico e João Vitor;

Meio-campistas: Valdivia, Lincoln, Tinga e Patrik;

Atacantes: Kléber, Luan e Adriano.