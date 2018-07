Felipão relaciona Valdivia e Assunção no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia e o volante Marcos Assunção vão reforçar o Palmeiras no jogo da volta contra o Grêmio, nesta quinta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Os dois jogadores, que eram dúvida até terça, foram incluídos na lista de relacionados divulgada pelo técnico Luiz Felipe Scolari nesta quarta.

Valdivia voltou a ter condições de jogo após sofrer um sequestro-relâmpago há duas semanas. Abalado, o meia pediu para ficar afastado do clube provisoriamente e até viajou para o Chile para se recuperar do episódio. Valdivia precisou superar o trauma e as dores no joelho para voltar aos trabalhos nesta semana.

O chileno já havia retomado as atividades na terça-feira. Mesmo assim, não está confirmado no time titular. Felipão só deve anunciar a escalação momentos antes da partida desta quinta-feira.

O treinador também poderá contar com o retorno de Marcos Assunção, recuperado de uma pancada na coxa sofrida na partida contra o Vasco, no domingo. A única ausência será o atacante Luan, com um estiramento muscular na coxa. Ele se machucou no fim de semana, na rodada do Brasileirão, e ficará afastado por até oito semanas.

Confira a lista de relacionados:Goleiros: Bruno e Deola;

Laterais: Cicinho, Juninho, Fernandinho e Artur;

Zagueiros: Henrique, Leandro Amaro, Thiago Heleno e Maurício Ramos;

Volantes: Marcos Assunção, João Vitor e Márcio Araújo;

Meias: Valdivia, Patrik, Daniel Carvalho e Mazinho;

Atacantes: Maikon Leite, Betinho e Barcos.