Felipão relaciona Valdivia, mas corta Barcos do clássico

Valdivia voltou a jogar na quinta-feira, no empate por 1 a 1 com o Grêmio, que garantiu a classificação do time paulista para a final da Copa do Brasil. O meia foi o autor do gol palmeirense. Ele havia retornado aos gramados após ficar afastado por duas semanas em razão de um sequestro relâmpago.

Assunção, por sua vez, será mantido fora depois de ser relacionado para o duelo com o Grêmio. Ainda com dores, o volante não chegou a entrar em campo na quinta. Já o atacante Barcos será poupado por causa da sequência de jogos. Maikon Leite, Vinícius e Betinho serão as opções para do treinador para o setor ofensivo.

Além de Vinícius, o zagueiro paraguaio Roman e o meia Felipe voltaram a ser relacionados no time. Felipão não deu indicações sobre a escalação do time, mas garantiu que poupará de quatro a cinco titulares, já pensando no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, no dia 4 ou 5 de julho. A data ainda será confirmada pela CBF.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Bruno e Deola;

Laterais: Artur, Fernandinho e Juninho;

Zagueiros: Henrique, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Román;

Volantes: João Vitor e Márcio Araújo;

Meias: Valdivia, Daniel Carvalho, Felipe, Mazinho e Patrik;

Atacantes: Maikon Leite, Vinícius e Betinho.