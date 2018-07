Felipão repete trio Neymar, Ronaldinho e Damião para jogo com Chile

O trio, que se destacou na vitória do Brasil por 4 x 0 sobre a Bolívia no início do mês, foi convocado novamente nesta terça-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a partida contra os chilenos, que será realizada no estádio do Mineirão, no dia 24 de abril.

A lista de 18 jogadores tem apenas atletas que atuam no Brasil e conta com três jogadores do Corinthians e três do Atlético-MG, times que têm se destacado na disputa da Copa Libertadores este ano.

A convocação, feita através do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi antecipada em um dia para esta terça devido à possibilidade de a Conmebol marcar jogos da Libertadores na mesma data do amistoso.

Veja a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Diego Cavalieri (Fluminense) e Jefferson (Botafogo)

Laterais: André Santos (Grêmio) e Marcos Rocha (Atlético-MG)

Zagueiros: Dedé (Vasco), Henrique (Palmeiras) e Réver (Atlético-MG)

Meio-campistas: Fernando (Grêmio), Jean (Fluminense), Paulinho (Corinthians), Ralph (Corinthians) e Jadson (São Paulo)

Atacantes: Neymar (Santos), Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG), Alexandro Pato (Corinthians), Leandro (Palmeiras), Leandro Damião (Internacional) e Osvaldo (São Paulo)

(Por Rodrigo Viga Gaier)