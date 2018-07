Felipão reprova 'preciosismo' do ataque gremista após gols perdidos

"A postura do Campinense não surpreendeu. Surpreendeu a mim os gols que nós erramos. Numa mesma jogada, nós erramos três vezes o gol a cinco metros. É um preciosismo que temos ao fazer o gol. Pode ser feito de canela, de bico, de qualquer jeito", alertou o treinador, classificado para a segunda fase da competição nacional - enfrentará o CRB-AL.

Na avaliação de Felipão, os erros nas finalizações foram decisivos para a maior afobação do ataque no fim do primeiro tempo. "Quando se faz o gol, o adversário muda e nos dá tranquilidade para jogarmos. Poderíamos ter feito o primeiro gol a um minuto", reclamou o técnico.

"Depois, tivemos três chances na mesma jogada. Depois o Braian Rodríguez direcionou consciente, de cabeça, para fora. Depois, perdemos chances até o gol", enumerou Felipão. "E se olhar até o gol só saiu porque o Giuliano errou o chute. São coisas inacreditáveis. Mas se tivéssemos feito o gol no começo do jogo, era outra situação."

O gol que deu tranquilidade ao time e à torcida saiu apenas aos 18 minutos do segundo tempo, dos pés do experiente Douglas. O segundo veio nos acréscimos, com Lincoln. O primeiro gol do jovem jogador como profissional selou a classificação dos donos da casa, que já haviam vencido por 2 a 1 no jogo de ida.