Felipão revela que ainda pode dar chance a caras novas na seleção

RIO - Apesar de ter afirmado recentemente que tem a seleção "105% definida" para a Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari ainda não fechou as portas para as caras novas. Na quarta-feira, em entrevista coletiva concedida em um hotel do Rio, o treinador revelou que assistirá a três jogos no exterior nos próximos dias. Felipão não quis dizer quais serão essas partidas, mas contou que, em uma delas, atuarão atletas que ainda não foram convocados por ele.

"Vou a um jogo em que jogam dois ou três brasileiros que ainda não convoquei. Depois, vou a um outro mais emblemático, que tem alguns já convocados para a seleção. E vou em determinado jogo em outro país observar jogadores que já foram convocados por mim", disse o técnico. É possível que uma dessas partidas seja a final do Mundial de Clubes, no Marrocos.

Felipão terá apenas uma oportunidade para observar novos jogadores com a camisa da seleção. Será no dia 5 de março, contra a África do Sul. Essa partida vai ser a última do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo (marcada para o dia 7 de maio). Quem for convocado pela primeira vez pelo treinador saberá que terá de jogar muito bem contra os sul-africanos para ir ao Mundial.

Mais tarde, ao lado de Carlos Alberto Parreira e do auxiliar Flávio Murtosa, Felipão revelou que a seleção fará dois amistosos às vésperas da Copa. Os adversários ainda não foram escolhidos, mas a comissão técnica da seleção já tem uma ideia do que quer. "Combinamos eu, o Parreira e o Murtosa de trazer uma seleção com similaridade com a Croácia e um segundo jogo com uma determinada seleção em que a gente não tenha tantas dificuldades", disse Felipão. O mais provável é que o primeiro adversário seja Sérvia ou República Checa. Já o segundo deverá ser um time do Caribe.

BALANÇO

O técnico fez uma avaliação positiva de 2013, e não apenas pela conquista do título da Copa das Confederações, mas também pela consolidação de um grupo de jogadores e de um esquema de jogo.

"O balanço principal é que nós conseguimos ter um sistema tático altamente definido, nós conseguimos formar um bom grupo, formar uma equipe", comentou o treinador. "Nossas condições para 2014 são excelentes", completou Felipão, que participou ontem do último dia de palestras do Footecon, fórum de futebol organizado anualmente por Carlos Alberto Parreira.