Felipão revela que mais 2 entraram na lista para Copa

BOSTON - Após a vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre Portugal, conquistada na noite da última terça-feira, em Boston, o técnico Luiz Felipe Scolari revelou que os amistosos recentes - o outro foi a goleada sobre a Austrália por 6 a 0 no último sábado, em Brasília - foram importantes para que ele definisse o grupo para a Copa de 2014. Segundo o treinador, mais dois atletas garantiram presença na lista de convocados. Felipão já havia afirmado, em tom de desabafo pelas cobranças, que o goleiro Julio Cesar abre sua lista para a competição em 2014.

"Não dá para confirmar totalmente ainda porque faltam quatro jogos este ano, além do amistoso de março (único em 2014 antes da convocação). E tem uma série de detalhes que posso mudar. Mas pelo que vi no jogo contra a Austrália e agora diante de Portugal, posso acrescentar mais dois jogadores àquele grupo de 17, 18 jogadores que imaginava chamar", disse o comandante.

Ramires certamente é um desses jogadores. Depois de ter tido problemas disciplinares - não se apresentou na data correta, segundo ele, por um problema de lesão -, o jogador do Chelsea teve duas boas atuações. Nesta terça-feira, Ramires foi novamente elogiado. "O Ramires fez dois bons jogos. Ele sempre foi um grande jogador. Está mais tranquilo, com a cabeça boa, sem problemas de desencontro da parte médica", disse o técnico.

A seleção brasileira volta a campo em outubro, quando fará dois jogos na Ásia. No dia 12, o adversário será a Coreia do Sul, em Seul. Três dias depois, enfrenta a Zâmbia, no Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. A seleção ainda fará mais dois amistosos em novembro, ainda sem adversários definidos.