Felipão sai em defesa de Kléber após expulsão em empate do Palmeiras

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari saiu em defesa do atacante Kléber após o empate sem gols com o Botafogo, no Engenhão, neste domingo. Felipão reclamou do cartão vermelho recebido pelo atacante nos minutos finais da partida e pediu maior atenção da arbitragem com as faltas sofridas pelo jogador do Palmeiras.

Veja também:

Botafogo e Palmeiras empatam sem gols pelo Brasileirão

Brasileirão Série A - Classificação / Tabela

"O Kléber recebe 400 faltas por jogo. Apanha igual a vaca brava. Não posso cobrar dele que se comporte como um cordeirinho. Cabe aos árbitros marcarem as faltas sobre ele", reclamou Felipão. "Não digo nem que ele não tenha acertado o adversário, mas já tinha sofrido a falta muito antes".

O treinador atribuiu a fama de nervoso do jogador às seguidas faltas recebidas. "Não é currículo de maldade, ele tem currículo é de apanhar. Ele apanha e apanha muito. Os juízes é que tem que mudar, não o Kléber. O que ele pode fazer? Ele é um atacante forte, que prende bastante a bola e os zagueiros chegam muito em cima. Não tem jeito. Ele apanha demais, e algumas vezes tem que ficar nervoso mesmo", comentou.

Em relação ao desempenho do Palmeiras, Felipão reconheceu a superioridade do Botafogo no primeiro tempo. "Gostei do segundo tempo. O primeiro tempo o Botafogo foi totalmente melhor. Teve oportunidade e não fez. No segundo tempo, tivemos maior domínio de jogo e o ponto foi mais interessante para nós do que para o Botafogo".

Como fez nas últimas entrevistas, o técnico reiterou que o Palmeiras não briga por uma vaga no G-3 do Brasileirão. Na sua avaliação, o time precisa buscar a classificação para a Libertadores na disputa da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Palmeiras enfrentará o Universitario de Sucre, na Arena Barueri, pelas oitavas de final.

"Acordamos muito tarde no campeonato. Não adianta sonhar com G-3. Temos que focar na Sul-Americana", analisou o treinador. "O Corinthians tem um jogo a menos e pode abrir nove pontos com relação a nós. Além do mais, há muitas equipes na nossa frente, algumas com maior número de vitórias".