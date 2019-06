Felipão se anima com a chegada de Ramires: 'Dinâmica maravilhosa'

Antes de derrotar o Avaí por 2 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras anunciou a contratação do meia Ramires para a sequência da temporada. A chegada do jogador contou com o aval do técnico Luiz Felipe Scolari, que trabalhou com ele na seleção brasileira e não fez nenhuma questão de esconder sua animação com a chegada do novo reforço.

"Ele é um excelente jogador. Um atleta que participa de quatro posições com uma dinâmica maravilhosa. Posso dizer, como se diz em Alagoas, gosto "muuucho' da contratação do Ramires. Acredito que todos os outros jogadores ficaram felizes com essa contratação", analisou o comandante palmeirense.

O meia já trabalhou anteriormente com o técnico Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira e teve trajetória vitoriosa nos dez anos em que esteve fora do futebol brasileiro. Pelo Chelsea, o jogador conquistou a Liga dos Campeões em 2012, a Copa da Inglaterra no mesmo ano, além do Campeonato Inglês e da Copa da Liga em 2015. Ramires ainda comemorou conquistas pelo Benfica, com o Campeonato Português e a Taça da Liga.

Entretanto, Ramires não estava jogando no Jiangsu Suning, da China. "Conversamos bastante sobre a situação dele no último ano. Nós já o colocamos a par do que pretendemos fazer para que ele atinja o melhor de sua condição física. Ele vai aprimorar no início da outra semana e vamos dar tempo. Não precisamos fazer com que o Ramires corra contra o tempo, mas sim com tranquilidade para ele ir se adaptando aos poucos", explicou.

O treinador ainda não quis adiantar em que posição do gramado pretende contar com Ramires. "Ele é um jogador que é útil em quatro posições. Dependendo do ambiente, de como vamos ter os compromissos, a possibilidade de melhora dele, vamos usá-lo, mas sem tempo definido ainda.

O Palmeiras anunciou uma mudança na programação. O elenco folgaria sete dias, mas o descanso foi aumentado para dez e a equipe retorna as atividades no dia 24 de junho.