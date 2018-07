Felipão se conforma com empate: 'Foi o que merecemos'

SÃO PAULO - O empate por 1 a 1 com o Vasco, obtido na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, deixou o Palmeiras com 43 pontos no Campeonato Brasileiro e mais próximo de livrar definitivamente o risco de rebaixamento na competição. Embora a vitória fosse o ideal, o ponto conquistado foi comemorado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Para ele, o resultado acabou sendo o que o seu time "fez por merecer".

"Neste momento, pelo que estamos vivendo, (o objetivo) era no mínimo sair daqui com um ponto para nos distanciarmos daquele pessoal que vem ali por perto. Acho que eles (jogadores) fizeram uma boa partida no geral, nada excepcional, e o resultado foi interessante por esse ponto", afirmou o treinador, para mais tarde elogiar a dedicação e o empenho mostrado pelos seus atletas.

"Eles cumpriram aquilo que foi determinado, e se o empate não foi de todo bom para nós, foi o que nós fizemos por merecer", acrescentou o comandante, admitindo também que o time precisou atacar de forma mais cautelosa após buscar o empate por 1 a 1 no segundo tempo.

"Nas atuais circunstâncias do meu time, qualquer balão para a área é uma chance de gol para o adversário. Quando a gente não está bem, tem que ter um pouco mais de cuidado. Tínhamos que buscar o segundo gol, mas com os cuidados de não tomar o gol do Vasco, que poderia nos trazer grandes dificuldades no futuro", ressaltou.

Felipão ainda minimizou a importância do fato de que o empate do Palmeiras com o Vasco acabou ajudando o arquirrival Corinthians, que assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, também nesta quarta-feira. O treinador lembrou que seu time não pode se preocupar com a situação das equipes que estão brigando pelo título.

"Se nós estamos nessa situação, nós criamos essa situação para nós, portanto nós temos que nos preocupar com os nossos defeitos, com a nossa equipe, com o nosso time e fazer o melhor pelo nosso time, não temos nada que ver com o aspecto de outras equipes. Eles, que estão brigando por outras posições, que fiquem felizes ou fiquem tristes. A nós interessava um resultado e o resto não queremos nem saber", opinou.

Depois de empatar com o Vasco, o Palmeiras voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando enfrentará o Bahia, às 19 horas, em Salvador, disposto a se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.