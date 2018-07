Felipão se irrita com questionamentos sobre arbitragem da rodada

A arbitragem de Sandro Meira Ricci na derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi alvo de críticas de jogadores e de dirigentes do time gaúcho, mas o técnico Luiz Felipe Scolari evitou comentar o assunto.

A principal reclamação do Grêmio foi em relação ao lance em que Ricci expulsou o atacante argentino Hernán Barcos. "Estou aqui para falar do jogo. Vitória do Palmeiras. Expulsão e juiz não é assunto meu. O Palmeiras jogou melhor", disse Felipão, exibindo irritação por ser seguidamente questionado sobre o assunto. "Nós, técnicos, temos que ficar quietos", completou o treinador.

Batido, o Grêmio está em quarto lugar no Brasileirão, com 46 pontos, mas pode ser ultrapassado neste domingo pelo Atlético Mineiro. O time gaúcho volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Goiás, às 18h30, no Serra Dourada, pela 29.ª rodada.