Felipão se reconcilia com decisões

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari completou ontem 15 anos de sua estreia no Palmeiras, uma data para celebrar também a sua 29.ª decisão de um campeonato com a classificação à final da Copa do Brasil. Neste cenário de boas lembranças, o treinador prefere não ficar com todos os méritos pela boa fase, mas admite que é especialista em torneios mata-mata.

“Em campeonatos dessa forma foi onde consegui mais resultados na carreira”, contou. “Às vezes tem de saber usar o local do jogo e as regras. Os meus melhores resultados foram assim e isso, de alguma forma, me coloca mais como treinador de Copa do que de outras competições.”

Luiz Felipe Scolari é um dos responsáveis por dar liga a uma equipe que, até outro dia, era bastante contestada. Blindou o elenco das críticas e mudou a forma de o time jogar. “Todos vocês viram e não é novidade que o time melhorou com a colocação do Henrique como volante, o que deu mais estabilidade e altura ao setor e deu oportunidade ao time para chegar mais vezes com qualidade na frente”, declarou o treinador. “A equipe está melhor posicionada.”

Agora Felipão vai ser obrigado a mudar o time para o primeiro jogo da final, contra o Coritiba, dia 5, em São Paulo (o clube ainda não definiu o palco da partida) – a decisão será em Curitiba, no dia 11. Expulso no empate por 1 a 1 com o Grêmio, anteontem, em Barueri, Henrique está suspenso e deve dar lugar a Márcio Araújo. O Palmeiras ainda vai recorrer ao STJD.

Com a vaga na final da Copa do Brasil – a sua segunda decisão neste século –, o Palmeiras reconquistou o apoio de sua torcida e está bastante empolgado e confiante no título nacional.