Poucas horas após Fábio Carille comunicar a sua demissão do Athletico-PR, o clube anunciou a contratação de Luiz Felipe Scolari para o cargo de treinador. O pentacampeão de 73 anos é o segundo técnico do time paranaense no Brasileirão. Antes de Carille, Alberto Valentim foi mandado embora aind ano início da competição

Matéria em atualização