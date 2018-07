Felipão tenta juntar um time para a disputa do terceiro lugar

Felipão define hoje o time que vai disputar o terceiro lugar na Copa do Mundo contra a Holanda. E terá trabalho. Ele já fez duas reuniões com os jogadores para saber quem não se sente em condições de jogar por estar abalado com a derrota de 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.

A lista é grande. Daniel Alves, por exemplo, que não jogou no Mineirão, disse com todas as letras que para ele só vale entrar em campo para ser o primeiro colocado. "Não tem essa de brigar por outra posição que não seja o primeiro lugar, a taça", disse, ainda em Belo Horizonte, o lateral que durante o Mundial perdeu lugar para Maicon.

O treinador alertou para um problema no pé esquerdo de Marcelo, o que pode abrir vaga para seu reserva, Maxwell, o único que não jogou um só minuto na competição, além dos goleiros reservas Victor e Jefferson.

Um dos dois, porém, pode ter chance. É muito provável que Julio Cesar não jogue para dar lugar a um de seus reservas. O único senão é se ele não quiser se despedir do seu terceiro Mundial com sete gols nas costas.

Thiago Silva e David Luiz devem atuar. O capitão ficou fora da surra contra os alemães e certamente vai puxar a fila para a disputa do terceiro lugar, objetivo que Felipão já passou para o grupo como questão de honra. Ele poderá dar folga a Fernandinho e optar por Hernanes.

Mas é no setor ofensivo que Felipão terá de gastar mais lábia. Sua missão é convencer seus “piores’’ jogadores, ou pelo menos os mais contestados pelo torcedor, a entrar em campo contra os holandeses. Vaiado no Mineirão, Fred é quem mais sofre com as cobranças. O treinador deixará a seu critério jogar ou ficar no banco.

Hulk disse que precisará buscar força Divina para atuar em Brasília, no chamado "jogo da ressaca". Oscar pode dar lugar a Willian.