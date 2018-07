Felipão testa Alan Ruiz na vaga de Luan em treino do Grêmio

Luiz Felipe Scolari comandou nesta quarta-feira um treino diferente no Grêmio. Ao invés dos 11 habituais, o treinador armou a equipe com 13 jogadores em atividade realizada em campo reduzido no Estádio Olímpico. Mesmo assim, foi possível observar uma novidade na escalação: a entrada de Alan Ruiz na vaga de Luan.

Talvez insatisfeito com o retrospecto recente do Grêmio, que perdeu as últimas duas partidas - para Cruzeiro e Corinthians -, Felipão deu o colete dos reservas a Luan e promoveu a entrada de Alan Ruiz. Esta pode ser uma opção para o duelo diante do Bahia, neste domingo, na Fonte Nova, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Werley e Riveros também estiveram entre os titulares, mas somente para completar os 13 jogadores que Felipão queria na atividade. Desta forma, o Grêmio deve entrar em campo no fim de semana com: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Fellipe Bastos, Walace, Ramiro, Alan Ruiz e Dudu; Barcos.