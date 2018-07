Felipão testa Erik na vaga de Luan em treino do Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari voltou a fazer mistério em um treinamento do Grêmio nesta sexta-feira, mas, ao contrário do que vinha fazendo nas últimas atividades da equipe, abriu a segunda parte do trabalho à imprensa. Quando os portões foram abertos, foi possível ver o jovem Erik, de 19 anos, atuando na vaga do suspenso Luan.

Com isso, Erik deve ser titular na partida diante do Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ganhou moral nas últimas semanas com Felipão e deve ganhar a briga pela titularidade com dois jogadores bem mais tarimbados: Fernandinho e Alan Ruiz.

Nesta sexta, Felipão comandou um coletivo no qual parou diversas vezes para passar orientações, principalmente sobre o posicionamento da equipe. Além disso, o técnico focou bastante nas jogadas de bola parada.

Ainda sem Rhodolfo, que se recupera de lesão e não treinou, pelo menos não na parte da atividade aberta à imprensa, o Grêmio deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Bressan e Zé Roberto; Ramiro, Matheus Biteco, Riveros e Erik; Dudu e Barcos.