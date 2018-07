Felipão testa formação mais ofensiva no Palmeiras

SÃO PAULO - Preocupado com a sequência negativa do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari resolveu testar uma formação mais ofensiva no treino desta terça-feira, em preparação para o duelo com o vice-líder Vasco, quarta-feira, no Pacaembu.

Felipão treinou nesta terça com Luan no meio-campo e mais dois atacantes: Ricardo Bueno e Fernandão. Somente o primeiro foi titular no domingo, no empate com o Grêmio, por 2 a 2 - o Palmeiras chegou a abrir 2 a 0 no placar.

Para o duelo desta quarta, o treinador não poderá contar com o volante Tinga e o meia Valdivia, suspensos. Os atacantes Maikon Leite e Vinícius e o zagueiro Maurício Ramos também ficarão de fora, por conta de lesão.

Desta forma, o Palmeiras deverá entrar em campo nesta quarta com Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Thiago Heleno, Gerley (Rivaldo); Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik, Luan; Ricardo Bueno e Fernandão.