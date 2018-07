Felipão testa garoto na lateral e Biteco ganha chance no meio-campo

Agora com o Grêmio sem objetivos a buscar nesta rodada final do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari aproveitou o treino que comandou na manhã desta quinta-feira para promover testes já visando a temporada de 2015. O treinador dirigiu um trabalho tático, que teve uma parte fechada para a imprensa, e a parte que foi vista pelos jornalistas exibiu a equipe com mudanças na equipe titular.

O garoto Marcelo Hermes, de 19 anos, foi escalado no lugar do veterano Zé Roberto, de 40, na lateral esquerda, enquanto o volante Matheus Biteco, da mesma idade, foi testado no meio-campo neste trabalho que visou o duelo deste domingo, contra o Flamengo, às 17 horas, na Arena do Grêmio.

Durante a parte aberta do treinamento para a imprensa, Felipão escalou o Grêmio com Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Bressan e Marcelo Hermes; Fellipe Bastos, Ramiro, Matheus Biteco e Everton; Luan e Barcos.

Titular nesta atividade, Ramiro destacou nesta quinta-feira a importância de o Grêmio se despedir do Brasileirão de maneira digna, depois de ter encerrado suas chances de ir à Libertadores com a derrota por 1 a 0 para o Bahia, sofrida no último domingo, em Salvador.

"Em nenhum momento faltou entrega ou união do grupo. Vamos sair da competição de cabeça erguida, embora tenhamos falhado em alguns momentos. Vestir a camisa do Grêmio é razão de orgulho e motivação e isso vale para todas as partidas", ressaltou o jogador, em entrevista coletiva.