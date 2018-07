Felipão testa Grêmio com Giuliano e Luan no time titular

O Grêmio pode ter um meio-campo diferente para pegar o Caxias, sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, em raro treino aberto à imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari experimentou a equipe com duas novidades: os retornos de Giuliano e Luan à equipe titular.

Giuliano iniciou mais tarde a pré-temporada, por conta de lesões, e até participou dos últimos dois jogos, mas apenas por 45 minutos em cada partida. Já Luan sofreu uma lesão dia 17 de fevereiro e estava afastado. No treino desta quinta, os dois compuseram o trio criativo com Douglas, enquanto Yuri Mamute ficou sozinho no comando de ataque.

Assim, o Grêmio treinou com: Rhodolfo; Erazo e Marcelo Hermes; Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Giuliano, Douglas e Luan; Yuri Mamute. O volante Walace está rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo e só volta em 45 dias, o lateral Matias Rodríguez está suspenso e o meia Lincoln serve à seleção sub-17 do Brasil.