Felipão testa Kaká entre titulares em treino da seleção

LONDRES - O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não confirmou, mas Kaká tem boas chances de começar jogando o amistoso da seleção brasileira com a Rússia, nesta segunda-feira, no Estádio Stamford Bridge, em Londres.

O meia do Real Madrid apareceu entre os titulares no treino deste domingo no local do jogo, sob temperatura de 1ºC. Thiago Silva, na zaga, no lugar de Dante, e Marcelo, na lateral esquerda, substituindo Filipe Luís são as outras alterações.

Isso, porém, não significa que Oscar sairá da equipe. A tendência é que Hulk seja sacado do time. Ele iniciou o treinamento, no qual Felipão montou duas equipes com oito jogadores cada, como coringa. A seleção está com apenas 17 jogadores de linha e dois goleiros, Julio Cesar e Diego Cavalieri.

Kaká correu sério risco de ficar no banco contra os russos, por conta de sua pálida presença contra a Itália. Mas Felipão sabe que, se não testá-lo agora, não deverá ter outra oportunidade.

A seleção deverá iniciar a partida com a Rússia com Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernando, Hernanes, Oscar e Kaká; Fred e Neymar. Durante o jogo, Jean tem boas chances de ser testado na lateral direita, no lugar de Daniel Alves. A parte final do treino deste domingo foi dedicada à cobrança de pênaltis.