Felipão testa Marcelo Oliveira como titular em coletivo no Grêmio

De novo em Porto Alegre após realizar parte da sua pré-temporada em Gramado, na Serra Gaúcha, o Grêmio retomou na manhã desta sexta-feira a rotina de treinamentos com a realização de um coletivo. E a principal novidade foi a escalação de Marcelo Oliveira como titular da lateral esquerda.

O jogador, que foi contratado após passagem pelo Palmeiras, assumiu a vaga que vinha sendo de Marcelo Hermes. Além disso, o goleiro Marcelo Grohe, poupado em alguns trabalhos na pré-temporada na Serra Gaúcha, retomou a condição de titular do Grêmio.

O técnico Luiz Felipe Scolari também optou por manter a dupla de ataque com os centroavantes Barcos e Marcelo Moreno. Assim, os titulares do Grêmio treinaram com: Marcelo Grohe; Matias, Gabriel Silva, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Araújo, Fellipe Bastos, Luan e Douglas; Marcelo Moreno e Barcos.

Já os reservas iniciaram o coletivo com: Tiago; Galhardo, Thyere, Marcelo Hermes e Liverson; Balbino, Pedro Rocha e Lincoln; Everaldo, Paulinho e Coelho. Durante a atividade, Felipão promoveu algumas mudanças e testou Galhardo e Marcelo Oliveira como volantes. Enquanto isso, o zagueiro Erazo realizou corridas ao redor do gramado.

Na reta final de preparação para o Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Cascavel, às 17 horas deste domingo, no Estádio Olímpico Regional.