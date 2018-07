Felipão testa novas mudanças no time do Palmeiras

No primeiro coletivo da semana, Felipão testou o esquema tático 3-5-2, ao escalar três zagueiros. Depois, mudou para o 4-4-2 no dia seguinte. E agora resolveu reforçar o meio-de-campo, utilizando o 4-5-1 nesta sexta-feira. Como novidades, ele promoveu as entradas do meia Pedro Carmona e do atacante Ricardo Bueno entre os titulares, ocupando os lugares dos atacantes Maikon Leite e Vinicius.

Assim, o time treinou nesta sexta-feira com Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Gerley; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik, Pedro Carmona e Luan; Ricardo Bueno. Essa, portanto, é a provável escalação para enfrentar o Grêmio neste domingo, quando o Palmeiras tentará acabar com o jejum de oito partidas sem vitória no Brasileirão e afastar definitivamente a ameaça de rebaixamento.

Para enfrentar o Grêmio no domingo, o Palmeiras não poderá contar com Chico, Maurício Ramos, João Vitor, Rivaldo e Valdivia, todos suspensos. Com isso, Felipão deve abrir espaço no time para o meia Pedro Carmona, que chegou ao clube em setembro e pouco jogou até agora - seu empresário, inclusive, já admitiu que ele sentiu a pressão de vestir a camisa palmeirense, principalmente nessa fase ruim.