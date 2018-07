Felipão testa o atacante Barcos entre os titulares do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari poderá mudar o ataque do Palmeiras para o jogo contra o Ituano, sábado, no Pacaembu. Nesta sexta-feira, Felipão testou o argentino Barcos entre os titulares, ao lado de Maikon Leite, deixou Fernandão na equipe reserva e manteve Luan fora da lista de relacionados.

O treinador, porém, não confirmou a estreia de Barcos como titular no fim de semana. Após a vitória sobre o XV de Piracicaba, na qual o argentino entrou no segundo tempo, Felipão havia adiantado que o atacante precisaria de mais tempo para se adaptar ao time.

Enquanto Barcos treinava na equipe principal, Luan fez apenas um trabalho físico em separado. Por conta de dores no pé, o atacante será poupado novamente. Outra opção para o setor, Fernandão integrou o time reserva durante a atividade desta sexta.

Já Cicinho, Juninho e Leandro Amaro voltam à equipe titular, após ficarem de fora do jogo do meio de semana. O Palmeiras deverá entrar em campo no sábado escalado com: Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos.