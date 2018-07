Felipão tira a pressão do Brasil em mata-mata contra a seleção chilena

Felipão admitiu, às vésperas da partida com o Chile , que também se preocupa com a possibilidade de a seleção ser eliminada nas oitavas de final. Comentou sobre sua solidão e dúvidas, quase temores, em momentos-chave da Copa - como será o jogo no Mineirão, o primeiro em que o Brasil não terá tempo para se recuperar em caso de má atuação.

Quem perder está fora, e isso seria uma tragédia para o povo brasileiro, que já sentiu na pele e nunca se esqueceu do fracasso de 1950 na primeira Copa sediada no País. Suas revelações, no entanto, têm propósito, e seu discurso de cordeiro se transforma em lobo dentro do vestiário. Mas é fato que ele quer tirar o fardo das costas dos jogadores sem fazer com que eles deixem de sentir a emoção e a importância da partida, a quarta do time no torneio, após duas vitórias e um empate.

A pressão do Brasil é enorme diante de um rival que se insinua forte apesar do retrospecto de três derrotas em Copas, uma delas em sua própria casa, em 1962, quando o Brasil ainda tinha Garrincha. "Esse retrospecto só serve para vocês, jornalistas. Para nós, os dados estão aí para que sejam manuseados. Para nós, não interessa em nada. Esse Chile não é o Chile de 1962 nem o de 2010. É outro Chile. E se os dados provam alguma coisa, jogamos aqui no ano passado e foi 2 a 2, e depois no Canadá, 2 a 1 para o Brasil. Portanto, existe uma igualdade grande."

Quando admite seus receios e a dificuldade que o Brasil terá, Felipão trabalha duplamente com a cabeça dos jogadores. Primeiro, faz com que eles continuem ligados e concentrados, como estiveram até agora. Segundo, tira dos ombros do grupo o peso de uma nação de 200 milhões de torcedores, cada vez mais empolgados com a conquista. Tudo isso está em jogo no Mineirão. Felipão não dá ponto sem nó. Ele sabe que tem nas mãos um time "excelente", mas que também é formado por atletas jovens, como Neymar e Oscar, ambos com 22 anos. Confia plenamente em todos eles, sobretudo em Neymar. E, por isso, destaca a personalidade de seu camisa 10. Quase garante que Neymar não vai se abater na primeira partida mata-mata.

Embora já tenha sentido o sabor de grandes momentos no futebol, no Brasil e na Europa, Neymar nunca disputou uma decisão como essa, de um Mundial no Brasil. E certamente nunca mais disputará. "Pela idade que tem, ele é um menino muito centrado, com foco e ideias claras. É participativo taticamente e está sempre envolvido com as situações do time."

O técnico comentou ainda seu trabalho desde que assumiu o grupo na Granja no sentido de prepará-los para as fases agudas. "Tenho usado minha experiência da mesma forma desde que me tornei treinador. Quase 60% das competições que disputei eram jogadas, em determinados períodos, no sistema de mata-mata. A gente tem algumas estratégias, acelera processos, monta uma ideia sobre a equipe adversária. Dependendo do grupo, tiramos um pouco a pressão deles. Nesse momento, mostro o potencial do Chile e valorizo o nosso. Destaco todas as nossas condições." Admitiu que sua intenção é aliviar a "incumbência" dos jogadores. "Eles não precisam provar mais nada para ninguém. Na opinião do técnico do Brasil, são os melhores. E estão na Copa por isso. Mantenho-os tranquilos."

Felipão mostra o dissabor da derrota na esperança de provocar reações. "Não queremos perder, mas não podemos nos atirar no poço caso ocorra. Temos de entender que, do outro lado, há um rival de qualidade."

Nem mesmo o fato de ter um time de maior estatura em relação aos chilenos leva Felipão a contar vantagens. "O que importa é o tempo de bola, e o Chile tem bons jogadores com essa característica. Quando jogava no Caxias, havia um atacante de nome Paulo Cesar Tatu, baixinho, mas que fazia muitos gols de cabeça. Tinha o tempo certo de bola. Temos de respeitar isso no Chile também."