‘Felipão usa o que precisa de acordo com o jogo’, diz Bernard

Bernard não é só mais um xodó na seleção. O atacante de 21 anos vem desempenhando um papel importante na equipe, principalmente quando o técnico Luiz Felipe Scolari precisa mudar a postura em campo. Veloz e habilidoso, ele troca de posições com Neymar na frente e ajuda a infernizar a defesa adversária.

Aos poucos, o menino de Belo Horizonte vai mostrando um futebol de gente grande e deixando claro que tem talento para brigar por uma vaga na equipe. Nesta entrevista ao Estado, ele fala a respeito da disputa do Mundial no Brasil e do título que ganhou: o jogador que tem “alegria nas pernas”.

Como você se sente em sua primeira Copa do Mundo?

Olha, estou bastante tranquilo e feliz. Nem dentro dos maiores sonhos esperava que pudesse estar aqui neste momento, mas sempre falo que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Estou procurando trabalhar forte e tentando amadurecer a cada instante. Espero que isso possa servir como um ótimo aprendizado – e é lógico que quero a felicidade maior, que é ser campeão do mundo, nosso maior objetivo.

Você está tendo mais chances do que imaginava neste início de Mundial, disputando vaga com jogadores mais experientes?

O Felipão usa aquilo que ele necessita dentro da partida, seja eu ou qualquer outro jogador. Estou bastante feliz com as oportunidades que estão aparecendo, venho trabalhando para isso e, graças a Deus, elas vêm aparecendo. Espero que possa retribuir a confiança que não só ele, mas todos estão depositando em mim.

Quando falam que você tem alegria nas pernas, isso o enche de moral?

Fico bastante feliz, ainda mais um elogio desses vindo de um técnico de seleção brasileira. Isso é uma felicidade maior ainda para mim e espero que possa retribuir a confiança. Sei que preciso continuar trabalhando forte, não só dentro dos jogos, mas também nos nossos treinamentos.

Você vem entrando muito bem nas partidas. O que faz para entrar ligado e ciente do que precisa executar em campo?

É preciso muita concentração. Também deixo na mão de Deus, pois sei que o que tiver de acontecer vai acontecer. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira, e tenho de estar focado. É muito importante jogar uma partida de Copa do Mundo, então estou bastante concentrado em todos os instantes para que não haja erro.