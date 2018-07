Felipão vai convocar a seleção brasileira no dia 17 para pegar o Chile

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta terça-feira que o técnico Luiz Felipe Scolari fará na quarta-feira da próxima semana, no dia 17 de abril, a convocação para o amistoso de uma semana depois, entre Brasil e Chile, no reformado Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a CBF, a convocação será feita com a publicação da lista de convocados no site oficial da entidade às 13h de quarta-feira. Mais tarde, times com prováveis jogadores convocados entrarão em campo no Morumbi: São Paulo e Atlético-MG. Já Palmeiras, Fluminense e Grêmio jogam na quinta-feira pela Libertadores.

O amistoso contra o Chile será o último da seleção brasileira antes de convocação para a Copa das Confederações. Felipão só poderá chamar para este jogo atletas que atuam no Brasil (a não ser que consiga autorizações pontuais de clubes europeus).