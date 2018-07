'Felipão vai saber calar a boca de todo mundo', afirma Ronaldo

SÃO PAULO - Apesar da fraca atuação da seleção brasileira no empate com o Chile, e do retrospecto ruim contra as grandes seleções (a última vitória contra um time grande foi em 2009, em cima da Inglaterra), Ronaldo está otimista quanto à Copa das Confederações. "O Felipão vai saber calar a boca de todos. A seleção brasileira vem jogando mal, mas vai reagir para a Copa das Confederações", disse Ronaldo.

A afirmação do ex-jogador foi feita nesta segunda-feira à tarde, em São Paulo, durante um evento organizado pelo site "PokerStars", o novo patrocinador de Ronaldo.

O membro do Comitê Organizador das Copa vai participar de alguns eventos pessoalmente para atrair o público para o pôquer, modalidade que recentemente recebeu a chancela do Ministério dos Esportes. Ronaldo irá disputar, por exemplo, o LAPT (Latin American Poker Tour), uma das etapas do torneio sul-americano que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 30 de abril, em São Paulo.