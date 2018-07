Felipão valoriza adversário após completar convocação

RIO - O técnico Luiz Felipe Scolari valorizou neta segunda-feira o próximo adversário da seleção brasileira após completar a lista de convocados para o amistoso com a África do Sul, no dia 5 de março, em Johannesburgo. O treinador lembrou que o rival bateu a Espanha, atual campeã mundial, por 1 a 0, em amistoso realizado em novembro de 2013 no Soccer City, também o palco do duelo com o Brasil. "É mais uma oportunidade para reunir o grupo, a última antes da convocação final da Copa do Mundo. Será um teste importante, com uma seleção africana, que recentemente venceu a Espanha, e um bom momento para conversar com os jogadores e a comissão técnica sobre o planejamento para a competição", explicou.

Apesar dos elogios, a África do Sul não se classificou para a Copa do Mundo e ocupa apenas a 64ª colocação no ranking da Fifa. Apesar disso, pode ser considerada um adversário interessante, pois a seleção brasileira vai encarar outra equipe africana na Copa do Mundo - Camarões será o último adversário da equipe na fase de grupos do Mundial, no dia 23 de junho, em Brasília. O amistoso com a África do Sul será, aliás, o último da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo. E Felipão dividiu a lista em duas partes.

A primeira, apenas com jogadores que atuam no exterior, teve o lateral Rafinha e o volante Fernandinho como principais novidades. Já a lista de três nomes, com jogadores do futebol brasileiro, não teve surpresas, pois Felipão chamou o goleiro Jefferson e os atacantes Jô e Fred, todos eles jogadores da sua confiança e que são constantemente chamados.