Felipão valoriza empate, mas cobra ataque gremista

O técnico Luiz Felipe Scolari aprovou o ponto conquistado pelo Grêmio no empate por 0 a 0 com o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a série de oito partidas de invencibilidade do time na competição e a entrada no grupo dos quatro primeiros colocados, mesmo sob o risco de ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro nesta quinta-feira.

"Acaba sendo um bom resultado pela qualidade do Fluminense. O placar não diz o que foi o jogo. Fizemos uma boa partida. Vamos pontuando, um ponto aqui, outro ali? Passamos essa noite na quarta posição, mas depois podemos estar na quinta", afirmou.

A dificuldade do Grêmio em ser batido deixa Felipão satisfeito e esperançoso na possibilidade de o time conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O treinador, porém, destacou que é preciso melhorar a produção ofensiva do Grêmio, que só marcou 19 gols em 24 partidas.

"O comportamento do grupo me faz crer que vamos disputar a vaga na Libertadores. Temos que lembrar que são seis ou sete times brigando por três vagas na Libertadores, porque uma já é do Cruzeiro. Temos que evoluir no aspecto dos gols. Se chegarmos nos quatro ou cinco jogos finais nesse grupo, temos boas chances pela nossa qualidade técnica", disse.

Em quarto lugar no Brasileirão, com 40 pontos, o Grêmio voltará a jogar no Maracanã no próximo domingo, diante do Botafogo. Mesmo assim, o time optou por retornar a Porto Alegre, pois não conseguiu encontrar um lugar para treinar, como explicou Felipão.

"Tentamos encontrar local para permanecer aqui e treinar. Tivemos que fazer a opção por voltar. Queríamos ficar aqui, não posso revelar o que a gente pediu, mas foi para uma entidade e não deu", comentou, evitando confirmar se o pedido foi para a CBF ceder a Granja Comary.