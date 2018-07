Felipão valoriza vitória e pede apoio da torcida O técnico Luiz Felipe Scolari ficou satisfeito com a postura disciplinada dos jogadores do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, na Arena Barueri. Com o resultado de sábado, o time paulista entrou de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores, já que está em décimo lugar, com 47 pontos.