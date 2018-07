Felipão valoriza vitória sobre o Goiás e pede apoio da torcida

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari ficou satisfeito com a postura disciplinada dos jogadores do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, na Arena Barueri. Com o resultado, o time alviverde entrou de vez na briga pela Copa Libertadores e encostou nos líderes do Campeonato Brasileiro.

"Foi um grande jogo, bem disputado e todo o nosso grupo foi importante na vitória de hoje [sábado]. Eu vi nesse jogo o que eu já tinha solicitado ao grupo, principalmente aquilo que foi feito no segundo tempo", disse o treinador, em entrevista ao site oficial do clube.

Felipão minimizou o susto provocado pela reação do Goiás ao final da partida e valorizou o espírito do grupo."Naturalmente, não foi um resultado que nós ficássemos super tranquilos porque a cada gol que fazíamos depois tomávamos outro, mas o espírito que queremos do time do Palmeiras é este", afirmou.

Empolgado com a evolução da equipe na reta final do nacional, Felipão agradeceu o apoio da torcida e já convoca a todos para a empurrar o time nas próximas rodadas.

"Desde já meu agradecimento especial pela participação da torcida. O meu pedido é para que o torcedor compareça ao estádio e que tenhamos 15 mil pessoas para fazermos grandes jogos".