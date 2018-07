Felipão vê empate justo em jogo 'equilibrado' do Grêmio diante do Goiás

O Grêmio não passou de um empate por 0 a 0 diante do Goiás no último sábado, no Serra Dourada. O resultado refletiu bem o que foi o jogo, morno, sem grandes chances de ambos os lados. O próprio técnico gremista, Luiz Felipe Scolari, viu justiça no placar e admitiu que seus comandados não fizeram uma grande partida.

"Nenhuma das equipes teve chances vivas que pudesse lamentar que um gol foi perdido. Foi um jogo muito equilibrado, e teve a dificuldade da grama, do campo, da temperatura. Sempre tem uma coisa ou outra que pode atrapalhar a vitória de A ou B", declarou após o apito final.

Apesar da análise, Felipão negou que o Grêmio seja dependente de Dudu e Barcos, que ficaram de fora do duelo de sábado. "Não é dependência. O problema é que quando se joga com 38 graus, grama fofa como é, temos dificuldades a mais. Os jogadores não corresponderam totalmente, mas as equipes jogaram dentro do que têm condições. Com as condições, não sei se o Lucas (Coelho) não esteve em melhores condições que o Barcos hoje".