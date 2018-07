Felipão vê empate merecido, mas pede mais ousadia ao Grêmio

Depois de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio freou a sequência ao empatar em 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo à noite, em Belo Horizonte. Mas o resultado não foi ruim para o time gaúcho, pelo menos não na análise do técnico Luiz Felipe Scolari. Depois do jogo, ele deixou claro que o placar foi merecido.

"Não podemos dizer que foi uma lástima. Não acho que o Grêmio poderia ter vencido, mas também não deveríamos ter perdido. Não tivemos tantas oportunidades assim. Acho que o empate no final foi um resultado justo. Nossa equipe foi razoável no primeiro tempo. No segundo tempo, nós melhoramos bastante. Foi um jogo equilibrado", avaliou Felipão.

Se do lado do Atlético a percepção de Levir Culpi foi que seu time fez por merecer vencer, Felipão monta um Grêmio mais acostumado a não levar gols (foi vazado uma vez em cinco partidas) do que a marcar. Mesmo assim, ele cobra mais ousadia dos gaúchos.

"Foi um segundo tempo equilibrado, em que jogamos bem. Falta arriscar um pouco mais. Temos que arriscar mais. Tivemos chances de chutar com o (Matheus) Biteco e o Ramiro, e optamos por não fazer. Tivemos chances de cruzamentos com Luan que em vez de colocar entre o goleiro e o zagueiro para gerar confusão, mas cruzamos em direção ao zagueiro. Uma série de coisas pequenas que vamos melhorar", prometeu.