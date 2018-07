Felipão vê número de títulos cair nos últimos 15 anos de carreira

Luiz Felipe Scolari voltou à cena ao acertar seu retorno para o Grêmio após 18 anos, em sua terceira passagem pelo clube. O fato ocorre três semanas depois da vexatória derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha, no pior revés da história da seleção brasileira. Aos 65 anos, Felipão tenta provar que ainda pode conquistar títulos importantes no futebol brasileiro. Nos últimos anos, ele está menos vencedor. Entre 1992 e 1999, o técnico gaúcho foi campeão dez vezes. Desde então, em 15 anos, o número de taças erguidas caiu para apenas seis.

Entre a conquista da Copa do Brasil pelo Criciúma, em 1992, ao título do Palmeiras na Libertadores, em 1999, Felipão venceu dez campeonatos: seis com o Grêmio, três pelo time palmeirense e um pela equipe catarinense. Depois, o treinador sagrou-se campeão em seis oportunidades: Torneio Rio-SP (Palmeiras, em 2000), Copa Sul-Minas (Cruzeiro, em 2001), Mundial (2002), Copa das Confederações (2013), Copa do Brasil (Palmeiras, em 2012) e Campeonato Uzbeque (Bunyodkor, em 2009).

Na década de 1980, Felipão ainda levantou a taça do Estadual de Alagoas, com o CSA, em 1981 e 1982, o Campeonato Gaúcho de 1987 com o Grêmio, além de dois títulos pelo Kuwait em 1990. Após a ascensão na carreira, Felipão passou em branco em três trabalhos: durante a passagem pelo Jubilo Iwata (1997), pela seleção portuguesa (2003 a 2008) e pelo Chelsea (2008/2009).

No auge, Felipão fez história no futebol ao se tornar o primeiro técnico a conquistar a Libertadores por dois times diferentes. Em 1995, o treinador gaúcho ergueu o troféu mais cobiçado da América com o Grêmio. Quatro anos depois, repetiu o feito com o Palmeiras. A marca, depois, seria alcançada por Carlos Bianchi (Vélez Sarsfield, em 1994, e Boca Juniors, em 2000) e Paulo Autuori (Cruzeiro, em 1997, e São Paulo, em 2005).

NOVA CHANCE

O técnico pentacampeão mundial terá a oportunidade de voltar a dirigir o Grêmio. O retorno a um clube de grande identificação ocorre pela segunda vez na carreira de Felipão. No Palmeiras, entre 2010 e 2012, o treinador obteve um aproveitamento inferior ao registrado na primeira passagem. Entre 1997 e 2000, alcançou a marca de 56,3% dos pontos disputados, com 192 vitórias em 407 jogos. Doze anos depois, o rendimento foi de 52,5%, com 66 vitórias em 155 partidas.

Na seleção, o aproveitamento também foi inferior. Em 2001 e 2002, Felipão teve 77,3% contra 72,4% do último trabalho. Na Copa do Japão e da Coreia do Sul, conquistou o penta com sete vitórias. No Mundial 2014, venceu apenas três jogos, com dois empates e duas derrotas.

CONFIRA O DESEMPENHO PÓS-1993

Grêmio (1993 a 1996)

222 jogos

99 vitórias

56 empates

67 derrotas

Aproveitamento: 53%

Títulos: 6

Jubilo Iwata (1997)

30 jogos

20 vitórias

10 derrotas

Aproveitamento: 66,7%

Títulos: nenhum

Palmeiras (1997 a 2000)

407 jogos

192 vitórias

111 empates

105 derrotas

Aproveitamento: 56,3%

Títulos: 4

Cruzeiro (2000/2001)

57 jogos

23 vitórias

16 empates

18 derrotas

Aproveitamento: 49,7%

Títulos: 1

Seleção brasileira (2001/2002)

25 jogos

19 vitórias

1 empate

5 derrotas

Aproveitamento: 77,3%

Títulos: 1

Seleção portuguesa (2003 a 2008)

74 jogos

42 vitórias

18 empates

14 derrotas

Aproveitamento: 64,9%

Títulos: nenhum

Chelsea (2008/2009)

41 jogos

24 vitórias

12 empates

5 derrotas

Aproveitamento: 68%

Títulos: nenhum

Bunyodkor (2009)

43 jogos

31 vitórias

6 empates

6 derrotas

Aproveitamento: 76,7%

Títulos: 1

Palmeiras (2010 a 2012)

155 jogos

66 vitórias

46 empates

43 derrotas

Aproveitamento: 52,5%

Títulos: 1

Seleção brasileira (2013/2014)

29 jogos

19 vitórias

6 empates

4 derrotas

Aproveitamento: 72,4%

Títulos: 1