Felipão vê o Grêmio 'razoável' em vitória sobre o Sport por 2 a 0

O Grêmio conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro na última quarta-feira, ao fazer 1 a 0 no Sport em Porto Alegre, mas o técnico Luiz Felipe Scolari pareceu não ter ficado muito satisfeito com o que viu em campo. Depois do confronto, ele avaliou o desempenho da equipe apenas como "razoável".

"A equipe foi razoável, não dá para dizer que foi muito bem, não", comentou. "Temos que ter mais posse de bola e mais sintonia entre defesa, meio e ataque. Já tivemos um posicionamento muito melhor, contra Cruzeiro, contra Fluminense. Precisamos estar bem postados pra oferecer menos oportunidades."

Apesar da análise, Felipão rechaçou que a falta de criatividade gremista se deu pela escalação com três volantes, que vem sendo utilizada por ele no Brasileirão. "Fizemos um monte de jogos com três volantes. Se eu pudesse fazer ótimos jogos com oito volantes, colocaria oito. Vocês tipificam, inventam essa história de volantes. Não é questão dos volantes, é saber ocupar espaço."

Independente das críticas à atuação de seus comandados, o treinador celebrou a vitória e agora já pensa no duelo contra o Palmeiras, sábado, no Pacaembu. Para o confronto, ele não poderá contar com Walace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcelo Grohe, convocado para a seleção brasileira, e Luan e Matheus Biteco, ambos na seleção olímpica.

"Contra o Palmeiras, já temos uma situação diferente, uma equipe modificada. O Palmeiras é um clube que marcou e marca bastante a minha vida, ainda hoje com sua direção e seus torcedores. Mas a minha vida agora é o Grêmio, tenho que fazer o possível e o impossível pra vencer o Palmeiras", disse.