Felipão vê partida 'perfeita' de Neymar contra Itália O técnico Luiz Felipe Scolari saiu satisfeito com o desempenho da seleção brasileira no empate em 2 a 2 com a Itália, nesta quinta-feira, em Genebra, no segunda partida sobre seu comando. O treinador mostrou-se especialmente feliz com a atuação de Neymar, que não marcou nenhum gol, mas foi bastante participativo no jogo.