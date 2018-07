Felipão vê racha na diretoria e pede as contas no Grêmio

Felipão pediu para sair do Grêmio na manhã desta terça-feira. Seu pedido foi prontamente aceito. Em reunião com os dirigentes do clube gaúcho, o treinador acertou sua demissão em caráter irrevogável. Não queria mais. A notícia foi dada logo em seguida pelo presidente gremista Romildo Bolzan Júnior. Felipão assumiu o comando do time imediatamente depois de seu fracasso com a seleção na Copa do Mundo dizendo ser o Grêmio o único clube em que poderia trabalhar depois dos 7 a 1 para a Alemanha e, consequentemente, da eliminação do time nacional. Estava em casa, portanto.

Menos de um depois, ele pede demissão, insatisfeito com os rumos do clube e com um racha detectado por ele na diretoria. Com o afastamento do então presidente Fábio Koff, Felipão se viu em meio a um fogo cruzado dos dirigentes, que estariam divididos sobre os principais assuntos do futebol, inclusive do seu trabalho. O Grêmio não estaria mais disposto também a pagar o salário do treinador, alto para os padrões atuais de qualquer time brasileiro. Felipão chegou com o apoio da torcida e com festa pelos cartolas. Foi no Grêmio que ele se destacou nacionalmente.

Mas durou pouco sua nova passagem pelo sul. Ele chegou em julho do ano passado. Felipão deixa o Grêmio em outro cenário: com resistência de parte da torcida, com alguns desafetos no elenco e com resultados nada satisfatórios na temporada - o time perdeu o Gauchão para o rival Inter e nesse começo do Brasileirão amarga uma derrota e um empate. Na semana passada, o treinador havia pedido empenho e envolvimento dos jogadores.

O presidente do clube garantiu que Felipão continua sendo um exemplo para o Grêmio. "Sua passagem foi boa. O maior desgaste foi mesmo por causa do Gre-Nal. O clube aceitou seu pedido de demissão, mas quero dizer que sua história não foi arranhada em nada no Grêmio. Ele continua sendo um exemplo para todos nós", disse Bolzan.

O Grêmio ocupa a 18ª posição do Nacional após duas rodadas, com 1 ponto. Está à frente apenas de Cruzeiro (20º) e Figueirense (19º). Sob seu comando, o Grêmio fez 51 partidas, com 26 vitórias e 13 derrotas, um aproveitando de 60,3%. Com Felipão, toda a comissão técnica do time também sai: Flávio Murtosa, Ivo Wortmann e Darlan Schneider. O nome de Cristóvão Borges é um dos mais cotados para ocupar o cargo, embora o presidente negue contato com qualquer treinador. O time ficará à cargo de profissionais das bases, como James Freitas.

Recentemente, Felipão esteve na sede da CBF para um encontro com outros treinadores com a finalidade de discutir o futebol brasileiro. Foi o primeiro passo da entidade para repensar o esportes depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O destino de Felipão é incerto. Existe a possibilidade de ele ficar fora do futebol até o fim do ano, como era sua intenção após o Mundial. Ele tem um apartamento em São Paulo e talvez volte a viver na capital paulista.